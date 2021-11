Dra. Adriana pede afastamento do Hospital Municipal de Americana

A médica pediatra Adriana Carina Polito, ex-diretora técnica do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, solicitou nesta quarta-feira à Secretaria de Saúde do município afastamento de suas funções na instituição.

O pedido, no entanto, ainda precisa ser avaliado pela pasta para ser deferido ou não, afirmou a assessoria da prefeitura. O LIBERAL tentou contato com Adriana para confirmar a solicitação, mas ela não retornou.

Ex-diretora técnica do HM, a médica Adriana Carina Polito pediu afastamento – Foto: Reprodução / Facebook

Recentemente, a médica e o marido, o vereador Dr. Daniel (PDT), tiveram seus nomes envolvidos em uma polêmica após apresentarem atestados médicos e irem a uma festa em Goiás no feriado de Finados, no dia 2 de novembro. Ambos são médicos no Hospital Municipal e afirmam que não estavam escalados de plantão na data do evento.