Dr. Daniel vira alvo de vereadores da base após se envolver em polêmicas

Presidente da câmara, Thiago Martins, informou à prefeitura sobre possível recebimento de vencimentos do vereador acima do teto do funcionalismo

Duas ações distintas, tomadas por vereadores da base do prefeito Chico Sardelli (PV), foram classificadas pelo vereador Dr. Daniel (PDT) como perseguição. Enquanto o líder do governo, Thiago Brochi (PSDB), pediu vistas a 15 requerimentos do parlamentar na última quinta-feira (25); o presidente da Câmara, Thiago Martins (PV), incluiu o nome do médico num ofício sobre possível recebimento de vencimentos acima do teto do funcionalismo.

Apesar de ter iniciado o mandato na oposição, o desentendimento entre Dr. Daniel e o governo Chico Sardelli teria se intensificado após a exoneração da mulher dele, a pediatra Adriana Polito Cardoso, do cargo de diretora técnica do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi. Desde então, a médica apresentou diferentes denúncias contra a equipe nomeada pelo prefeito.

No documento encaminhado à prefeitura, Martins informa os subsídios do Dr. Daniel e do vereador Dr. Otto (PSL), também médico na rede municipal, mas atualmente de licença. O presidente do Legislativo cobra providências da administração caso os parlamentares estejam recebendo acima do teto constitucional, que no município é o valor equivalente ao subsídio do prefeito, de R$ 23,8 mil, na soma de seus vencimentos na câmara e na Saúde.

Dr. Daniel disse que vê “perseguição” no atos dos vereadores da base do governo – Foto: Claudeci Junior – Câmara de Americana

Apesar de ter informado a prefeitura sobre os subsídios desses dois servidores apenas no mês de novembro, Thiago Martins negou que essa ação esteja relacionada à atuação de Dr. Daniel na oposição. “Conversando com o pessoal da câmara, pedi informações se estava pagando subsídios da forma correta e para avisar o Poder Executivo de que ninguém abriu mão da sua receita”, afirmou, ressaltando que essa medida tem por objetivo garantir mais transparência.

De acordo o procurador Raul Miguel Freitas de Oliveira, professor de Direito na USP (Universidade de São Paulo), decisão do STF (Supremo Tribunal Federal) aponta que, no caso de cargos acumuláveis, o teto constitucional deve ser considerado para cada uma das remunerações ou subsídios. “O STF não analisou especificamente para vereador que acumula cargo público, mas é uma situação análoga”, explicou.

De acordo com Dr. Daniel, no caso dele não há incompatibilidade de horários em decorrência de seu cargo concursado, uma vez que seu contrato de trabalho é de 24 horas semanais. “Diante dessa compatibilidade, não preciso me afastar do cargo na prefeitura nem optar pelo salário de servidor ou subsídio de vereador”, disse.

Por meio de nota, a administração informou que o profissional médico pode, a princípio, acumular salários, caso exerça cargo público. “Com relação ao teto, o jurídico da prefeitura irá analisar o apontamento”.

Por meio do Portal da Transparência, o LIBERAL apurou que, desde o início do ano, apenas nos meses de setembro e outubro, Dr. Daniel teria recebido abaixo do teto, considerando a soma de seus vencimentos na câmara e na saúde.

Requerimentos

A respeito do pedido de vistas aos 15 requerimentos apresentados pelo vereador na última semana, o líder do governo explicou que tomou essa atitude diante do expressivo número de pedidos apresentados. “Como a quantidade era muito grande, resolvi pedir vistas para que pudesse ter conhecimento desses questionamentos”, afirmou Thiago Brochi.

Segundo Dr. Daniel, esses requerimentos tratam de temas como saúde, transporte e infraestrutura e foram elaborados a partir de reclamações de moradores de diferentes bairros e regiões da cidade. “Infelizmente, entendo que existe uma perseguição, como forma de intimidar o meu trabalho”.