Dr. Daniel protocola 45 requerimentos para a prefeitura na câmara

O vereador de Americana, Dr. Daniel (PDT), protocolou, nesta terça-feira, 45 requerimentos para a prefeitura na câmara. Ao menos 30 deles pedem informações sobre a escala de médicos no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi.

Na sessão do dia 25 de novembro, o vereador Thiago Brochi (PSDB), líder do governo na câmara, pediu vistas a 15 requerimentos do Dr. Daniel. Ao LIBERAL, Brochi explicou que tomou essa atitude diante do expressivo número de pedidos apresentados.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Os requerimentos passaram na última sessão ordinária, dia 2. Na data, Brochi não estava presente. Nesta quarta-feira, a reportagem questionou o parlamentar sobre a possibilidade de pedir vistas dos 45 requerimentos na sessão desta quinta-feira. “Ainda não tive tempo de analisar todos os questionamentos. Se houver alguma dúvida pedirei, mas a princípio, não”, declarou.

Segundo Dr. Daniel, 30 requerimentos pedem informações e cópia de documentos específicos das escalas médicas diárias. “Essa forma escolhida, de separar por data, permite uma melhor organização por parte do Executivo no atendimento à solicitação”, explicou.

Os demais requerimentos pedem informações sobre aplicação do teto constitucional aos vencimentos dos servidores da prefeitura e outros problemas relacionados à saúde pública, falta de acessibilidade no transporte público, descarte irregular de esgoto por empresas coletoras, entre outros assuntos.