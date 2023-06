Donos da rede Mini Gente devem prestar esclarecimentos esse mês, diz polícia

Casal dono do buffet ainda deixou uma dívida de R$ 176 mil para uma tia - Foto: Marcelo Rocha - Liberal

O casal suspeito de ter causado prejuízo a mais de 100 famílias de Americana com o fechamento sem nenhum aviso prévio do buffet infantil Mini Gente, em 2 de novembro do ano passado, foi chamado pela Polícia Civil para prestar depoimento ainda neste mês, segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública) do Estado de São Paulo.

Em nota, a pasta informou que o caso é investigado pelo 3º Distrito Policial de Americana e que diligências ainda estão sendo feitas para esclarecer os fatos. Além do prejuízo às famílias, o casal Carlos Alexandre Tomé e Carla Ferreira Tomé deixou uma dívida de R$ 176 mil para uma tia de 59 anos, que trabalha como faxineira, conforme reportagem publicada pelo LIBERAL em maio.

Moradora de Santa Bárbara d’Oeste, Fátima Moraes é tia de Carla e foi fiadora da sobrinha na locação de um imóvel para uma das unidades do Mini Gente, em Piracicaba. Sem o pagamento do aluguel do salão, ela teve a casa executada, mas conseguiu impedir que fosse a leilão, parcelando a dívida e vendendo o carro que levou anos para quitar.

Ao todo, o casal fechou seis unidades da rede Mini Gente. Uma sétima seria inaugurada em Santa Bárbara. Os buffets de Porto Feliz e Boituva foram encerrados em outubro do mesmo ano, um mês antes do anúncio de falência da rede.

Em Americana, foram registradas mais de 100 ocorrências contra o buffet. As vítimas seguem sendo ouvidas no 3º DP. Já na delegacia de Piracicaba foram instaurados 21 inquéritos, de acordo com a representação das vítimas. O LIBERAL tentou contato com o casal por meio do mesmo telefone que conseguiu falar com a Carla, no ano passado, sem sucesso.