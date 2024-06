Dono do Camargo Lanches, um dos primeiros no ramo em Americana, morre aos 67 anos

Fundador e proprietário do Camargo Lanches, comerciante estava internado em Americana - Foto: Arquivo Pessoal

Morreu nesta quinta-feira (13), aos 67 anos, o comerciante Deoclécio Aparecido de Camargo, no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana. Ele era dono da lanchonete Camargo Lanches e conhecido por ser um dos primeiros lancheiros da cidade.

Ao LIBERAL, a esposa Marta Otero de Camargo, de 76 anos, contou que o esposo trabalhou por 32 anos na lanchonete, tendo iniciado as atividades na Vila Amorim, em Americana, depois, no Centro, e em 2020, na pandemia, retornou ao bairro onde começou. Na época, Camargo teve um AVC (Acidente Vascular Cerebral) e precisou ser acompanhado de perto pelos familiares.

De acordo com Marta, desde o AVC, o marido teve a sua saúde cada vez mais debilitada. Recentemente, esteve internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do HM, onde ficou até seu falecimento – ainda sem causa definida. Segundo a esposa, os médicos a tinham alertado sobre a gravidade do quadro de saúde do marido, relacionado a um comprometimento nos pulmões.

Marta disse que o marido era em casa a mesma pessoa que todos conheceram na lanchonete, uma pessoa sempre alegre, brincalhona e com muita disposição para o trabalho. “Só saudades e boas lembranças, é o legado que ele deixa”, comentou.

Camargo deixa a esposa, três filhos e três netos. O velório acontece nesta sexta-feira (14), das 10h às 13h, e o sepultamento na sequência, ambos no Cemitério da Saudade, em Americana.