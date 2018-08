Dono de posto denuncia cartel em Americana

O dono de um posto de combustíveis na Avenida da Saudade, em Americana, afirmou nesta quinta-feira que há um cartel do setor na cidade. A declaração foi feita em vídeo publicado no Facebook e em entrevista ao LIBERAL. Alexandre Motta disse que foi procurado várias vezes por concorrentes que queriam alinhar preços, inclusive pelo vice-presidente do Recap (sindicato dos postos de combustíveis), Emílio Martins, que, assim como outros citados por Alexandre nega as acusações. O comerciante afirma ter sido ameaçado por telefone diversas vezes.

As declarações do dono do posto vêm a público após uma série de reportagens do LIBERAL sobre o assunto. Em julho, o jornal mostrou que a maioria dos postos da cidade cobrava preços idênticos. Em outras matérias, o LIBERAL noticiou que os postos da cidade têm o maior preço regional e também o maior lucro médio na venda do etanol. O preço alto, inclusive, fez motoristas procurarem estabelecimentos na região para abastecer os veículos. Ontem, houve nova queda dos preços em alguns postos na cidade.

“Se não vem de encontro à política deles de formação de cartel, de combinar preço, você é aniquilado”, afirma Alexandre, que nomeou sete postos cujos representantes os teriam procurado.

Alexandre, que diz ser dono de postos em várias regiões do Estado, ressalta que comprou o estabelecimento em Americana há um ano e meio. Neste período, afirma que concorrentes o procuraram mais de dez vezes no estabelecimento. Ele diz que quase não fica no posto, então eles falavam com seu gerente. Segundo ele, os recados eram claros: “’Dá um recado pro seu patrão, vê se não tem como a gente acertar esse preço?’”, afirma Alexandre, reproduzindo o que diz que seu gerente ouvia.

As ameaças que recebeu, afirma Alexandre, vinham em forma de ligação para seu celular, de telefones não identificados, e diziam para ele “ficar esperto”. De acordo com ele, o único que o abordou diretamente foi Emílio Martins, vice-presidente do Recap. Alexandre diz que o episódio aconteceu em julho do ano passado, durante uma reunião na sede do sindicato, em Campinas, sobre outro assunto.

Então, sempre segundo sua versão, o vice-presidente do Recap puxou conversa. “Ele me pediu se a gente conseguia equalizar [uniformizar] os preços em Americana porque estava muito fora, ninguém estava ganhando dinheiro”, afirmou.

Alexandre diz que nunca denunciou o suposto cartel porque não queria se meter em “confusão”. O que o fez mudar de ideia, afirma, foram sistemáticas fiscalizações para coleta de combustíveis em seu posto. De acordo com ele, só semana passada foram duas, e atribui as vistorias a denúncias de concorrentes.

De acordo com ele, os preços subiram e se igualaram da última vez depois que aumentou o preço em seu posto em maio (diz que iria fazer uma reforma e por isso queria diminuir o movimento). Ontem, o preço caiu em alguns postos, incluindo o dele. Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom - Agência Brasil

OUTRO LADO

Dois donos e um gerente de postos citados pelo comerciante Alexandre Motta negam as acusações de tentativas de combinações de preços. O vice-presidente do Recap, Emílio Martins, diz que nem sabe quem é o comerciante. “Nunca vi esse indivíduo. Nunca vi, não sei quem é”, afirma Martins, que tem um posto em Americana e outro em Santa Bárbara d’Oeste. Ele nega qualquer participação em esquemas de combinações de preços. “Cartel é coisa de bandido, de criminoso, do mesmo tipo de bandido criminoso que acusa os outros de cartel”, completou ontem.

O vice-presidente do sindicato patronal diz que sua trajetória atesta honestidade. “Eu não tenho um processo na minha vida, eu não tenho uma reclamação trabalhista na minha vida, eu nunca fui autuado pela ANP, eu nunca fui multado pelo Ipem, eu nunca tive uma bomba lacrada, eu nunca tive um posto fechado, os meus negócios são todos no meu nome”, afirmou.

Outro posto citado por Alexandre é o GD, na Rua Gonçalves Dias. O dono do estabelecimento, Hamilton De Paula, nega e diz que vai processar Alexandre. “Se eu fui lá ele deve ter alguma filmagem”, questionou. “Vou entrar com processo para ele provar o que está falando.”

De Paula afirma que na cidade a concorrência é acirrada, o que explica os preços semelhantes. “‘Nego’ sobe o preço tudo mundo sobe, ‘nego’ abaixa tudo mundo abaixa.” Alexandre diz que Junior Furlan, gerente do posto São Vicente, em Santa Bárbara d’Oeste, também o procurou e falou com seu gerente. Furlan nega.

Ele afirma que já foi ao posto da Avenida da Saudade algumas vezes porque precisa saber dos preços dos concorrentes, mas afirma que nunca falou com ninguém sobre ajuste. “Nem sei quem é o gerente dele.” Furlan diz que encontrou Alexandre uma vez no Recap, em Campinas, mas que não falaram nada sobre combinação.

Alexandre citou outros quatro postos da cidade. O LIBERAL não conseguiu localizar os responsáveis na noite de ontem.