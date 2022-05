Dono da Sancetur diz que situação é crítica e ameaça ir à Justiça para aumentar tarifa

Empresa quer reajustar valor da passagem para R$ 10,24; sindicato fala na possibilidade de colapso com nova alta do diesel

O proprietário da Sancetur, concessionária que opera o transporte público por meio da Sou Americana, Marco Antônio Chedid, afirmou, nesta terça-feira, que pretende acionar a Justiça caso a prefeitura não aumente o subsídio ou atenda o pedido da empresa em reajustar a tarifa para R$ 10,24. A solicitação, realizada na semana passada, se torna ainda mais necessária, segundo Chedid, após anúncio de nova elevação no preço do diesel.

“Entendo que a população não tem que ser prejudicada, mas a situação está difícil. Vai depender da prefeitura. Se não reajustar, vou recorrer à Justiça porque esse aumento está previsto em contrato”, afirmou Chedid.

No começo deste mês, o prefeito de Americana, Chico Sardelli (PV), disse que estudava aumentar o subsídio pago a Sou Americana, para segurar o aumento da tarifa. O LIBERAL questionou a administração pública, nesta terça-feira, sobre a situação, mas não teve retorno.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Atualmente, o valor pago pela prefeitura varia de acordo com o número de passageiros ou até o teto de R$ 150 mil mensais. O preço da tarifa é R$ 4,70.

Na última segunda-feira, a Petrobras anunciou reajuste de 8,87% para as distribuidoras. De acordo com a empresa, o preço do litro do combustível no atacado passará de R$ 4,51 para R$ 4,91, um aumento de R$ 0,40.

O SetCamp (Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros da Região Metropolitana de Campinas) fala na possibilidade de colapso caso não haja reajuste na tarifa ou aumento de subsídio por parte das prefeituras.

Bilhete custa R$ 4,70 em Americana atualmente e prefeitura paga subsídio – Foto: Claudeci Junior / O Liberal

O sindicato diz que, em abril, foi a primeira vez que o custo do diesel foi maior do que o de mão de obra para as empresas, o que pode piorar com essa nova alta. Entre as consequências, uma possível redução da frota.

De acordo com Paulo Barddal, diretor de Comunicação do SetCamp, a entidade entende que, para não penalizar o usuário, o caminho mais justo é o do subsídio. “É importante lembrar que o transporte, assim como a saúde e a educação, é considerado serviço essencial e, portanto, deve ser tratado como tal”, ressalta.

Em última instância, caso as prefeituras não se manifestem, a única solução para manter os ônibus nas ruas, pagar os fornecedores, tributos e demais despesas, seria reduzir a frota para diminuir os custos operacionais, afirma Barddal.

O SetCamp tem 17 empresas sindicalizadas, entre elas a Ouro Verde, que atende Sumaré, Rápido Sumaré, responsável pelos serviços em Nova Odessa e Viação Lira, de Hortolândia. A Sancetur e a Sertran, que roda em Santa Bárbara d’Oeste, não integram a entidade.

Em nota, a Prefeitura de Sumaré disse que ao menos a médio prazo, não há previsão de novos reajustes. Porém, diante do atual cenário, não descarta uma discussão sobre o assunto, caso haja necessidade.

Também via assessoria, Hortolândia informou que no momento não há perspectiva de aumento da tarifa. Nova Odessa não se manifestou e Santa Bárbara disse não pagar subsídio. O LIBERAL também questionou a Sertran sobre o impacto do aumento do diesel, mas não teve retorno.