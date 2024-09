Dona Joyce, presidente do Grupo Liberal, morre aos 99 anos em Americana

Dona Joyce, presidente do Grupo Liberal, durante seu aniversário de 99 anos – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Morreu na noite desta quinta-feira (12), aos 99 anos, em Americana, Jocelyna Medon Bianco, presidente do Grupo Liberal. Dona Joyce, como era conhecida, foi professora por anos na cidade e, ao lado do marido Jessyr Bianco, uma das protagonistas do surgimento do LIBERAL.

Ela estava internada após um diagnóstico que apontou problemas no pulmão. A presidente do Grupo Liberal deixa três filhas e um filho (já falecido), além dos nove netos e seis bisnetos. O velório ocorrerá nesta sexta-feira (13), das 9h às 13h, no Cemitério da Saudade, em Americana.

Americanense, Dona Joyce, que completaria 100 anos no próximo 5 de outubro, era conhecida por ser uma apaixonada pela vida. Era do tipo que jamais se deixaria levar.

Quando completou 90 anos, brincou com os convidados da festa que, se eles estivessem vivos, estavam todos convocados para a comemoração do centenário. Desde quando completara os 99 anos, em 2023, então, ela já se planejava para os 100. Vivia intensamente.

Além de professora de um sem número de alunos por escolas como Heitor Penteado e Escola do Comércio (hoje, Colégio Dom Pedro II), Dona Joyce se dedicava às artes e amava a literatura. Pelos corredores e salas da sede do Grupo Liberal, na Vila Santa Catarina, se espalham os quadros que pintou.

“A única coisa que não aprendi na vida foi andar de bicicleta, mas o resto eu fiz tudo”, brincou, certa vez, em uma entrevista ao editor de arte do Grupo Liberal Fábio B. Natali.

No jornal, quando da fundação, na década de 50, era a responsável pela revisão dos textos, inclusive, os afiados editoriais do marido Jessyr.

“Uma vez eu alertei que era perigoso e saiu mesmo assim. Deu uma encrenca, e ele disse que dali para frente daria para eu ler primeiro. Ele fazia os editoriais e levava para eu ler, e acatava o que eu dizia”, recordou-se, em uma entrevista em 2022, por ocasião dos 70 anos do jornal.

O casamento com Jessyr Bianco se deu um mês após a fundação do LIBERAL. Viveram juntos até a morte do jornalista, aos 86 anos, em junho de 2011. O companheirismo que marcaria a vida dos dois já se anunciava nos primeiros meses de casados, quando ela lia em voz alta os livros da faculdade de direito enquanto o marido passava roupas.

As filhas Juliana, Luciana e Cristina junto de Jessyr e Joyce – Foto: Acervo Pessoal

Com Jessyr, teve quatro filhos: Luciana, Juliana, Cristina e Luizinho. A família lhe dera nove netos (Thomaz, Daniel, Luis Fernando, Rafael, Luciano, Guilherme, Gabriel, Lucas e Thiago) e seis bisnetos (Ana Cristina, Rebeca, Matheus, Isaque, Miguel e Sophia).