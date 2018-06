Dona Eugênia Mancini morre aos 97 anos

Morreu na tarde desta segunda-feira (11) dona Eugênia Nair Simone Mancini, aos 97 anos. Conhecida pela dedicação á assistência social em Americana, ela foi presidente do Soma (Serviço de Orientação Multidisciplinar para Adolescentes de Americana) e da LBV (Legião da Boa Vontade) da cidade, da qual foi fundadora.

Foto: Talita Bristotti / O Liberal

Nascida na cidade de Artur Nogueira, dona Eugênia tem entre as benfeitorias conquistadas por ela para Americana a obtenção da área onde até os dias atuais funciona a sede do Soma na cidade, na Praça dos Expedicionários, na Vila Medon, entre outras diversas.

Ela também teve contribuições significativas para com outras instituições americanenses, como por exemplo o Lar das Meninas, Centro Espírita O Samaritano e o Lar Escola Monteiro Lobato.

De acordo com informações da funerária responsável pelos trabalhos de velório e sepultamento, o corpo já está sendo velado desde a noite desta segunda no Cemitério da Saúdade, em Americana. O enterro não tinha horário definido até a publicação desta reportagem, mas seria realizado nesta terça-feira (12), ainda de acordo com a funerária.