Mulher é condenada a 7 anos de prisão por matar homem com golpe de faca, em Americana

Coletor de recicláveis Sidnei Saura, de 52 anos, foi morto em 2022, no São Manoel

O Tribunal do Júri condenou a sete anos de prisão, em Americana, uma mulher de 30 anos que teria matado o coletor de recicláveis Sidnei Saura, 52, com uma facada em maio de 2022, no São Manoel. O julgamento ocorreu na última quarta-feira (11).

A ré, Laís Fernanda Pimentel Pires, deverá cumprir a pena em regime fechado, mas poderá recorrer da decisão em liberdade. O juiz Wendell Lopes Barbosa de Souza argumenta que “não estão presentes os requisitos da prisão preventiva”.

Sidnei Saura tinha 52 anos – Foto: Reprodução / Facebook

Na ocasião, ele confirma o entendimento anterior da Justiça, que em agosto de 2023, ao negar a prisão preventiva de Laís, justificou que ela não buscou ocultar a faca utilizada no crime e compareceu em sede policial para interrogatório. O juiz também cita a alegação de autodefesa por parte da acusada.

Segundo a denúncia do MP-SP (Ministério Público do Estado de São Paulo), Laís e Sidnei moravam juntos e “mantinham relacionamento amoroso conturbado, sendo recorrente a ocorrência de brigas e discussões, sobretudo quando estavam sob efeito de álcool e drogas”.

Conforme consta no documento, depois de uma discussão, Laís se dirigiu à cozinha do imóvel, pegou uma faca de desossar, se dirigiu ao quarto – onde Sidnei estava – e desferiu um único golpe no ombro da vítima.

Por outro lado, de acordo com a defesa, os dois tinham uma relação de amizade, e Laís apenas frequentava a casa de Sidnei, onde ocasionalmente consumiam bebidas alcoólicas e drogas.

Os advogados apontam, ainda, que Laís desferiu o golpe após ter sido ameaçada com um facão por Sidnei, que teria se exaltado após a ré se recusar a ter relação sexual com ele.

Homicídio simples

O MP denunciou Laís por homicídio qualificado, por motivo fútil, mas ela acabou condenada por homicídio simples.

O crime ocorreu em 15 de maio de 2022. Porém, o corpo foi encontrado somente dois dias depois. Em depoimento, Laís afirmou que, após ter desferido o golpe, deixou a residência acreditando que tratava-se apenas de um “leve ferimento”.

Procurada pela reportagem, a defesa de Laís, representada pelos advogados Elisete Ferreira dos Santos, Pedro Alves, Rafael Nascimento dos Santos e Sergio Luis Abrunhoza dos Santos, comunicou que está “analisando as possibilidades de interposição de recurso contra a sentença, respeitando o prazo legal para adoção das medidas cabíveis”.