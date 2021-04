Doméstica é presa com 1 quilo de cocaína em Americana

Uma doméstica de 18 anos foi presa na noite desta quarta-feira (14) com um quilo de cocaína, em Americana. Ela levaria as drogas para o Rio de Janeiro antes de ser detida pelos guardas municipais.

As drogas foram encontradas no porta malas do carro – Foto: Gama / Divulgação

Segundo informações do boletim de ocorrência, por volta de 23h15, os guardas faziam patrulhamento pelo Jardim Boer e realizaram uma abordagem de rotina em um veículo.

No carro estavam o motorista de um aplicativo e uma mulher no banco do passageiro. Durante as buscas, foi localizada uma bolsa no porta-malas com um tijolo de cocaína, pesando um quilo.

Questionada, a mulher assumiu que o entorpecente era seu e que o motorista não tinha relação nenhuma no esquema do tráfico. Ela declarou que foi contratada por uma pessoa para levar a cocaína até o Rio de Janeiro e que receberia R$ 1 mil pelo serviço.

Relatou ainda que havia pedido a corrida para o motorista por aplicativo. Ele a levaria até a Rodoviária de Campinas e, de lá, embarcaria para o outro Estado.

A mulher não deu detalhes dos outros envolvidos no esquema do tráfico. Ela foi levada até a delegacia de Americana e recebeu voz de prisão em flagrante.