Dois suspeitos ficam feridos em troca de tiros com a Gama na Av. Abdo Najar

Dois suspeitos ficaram feridos após troca de tiros com patrulheiros da Gama (Guarda Municipal de Americana) na Avenida Abdo Najar, na madrugada desta segunda-feira (10). Um dos homens atingidos, em estado grave, foi submetido a uma cirurgia no Hospital Municipal Doutor Waldemar Tebaldi. Nenhum dos guardas que atendeu a ocorrência ficou ferido.

Segundo informações do sub-inspetor Nelson Ribeiro, por volta de 2h a corporação foi informada pela Guarda Municipal de Monte Mor de que quatro homens em um Honda Civic preto tinham tentado furtar um banco naquele município e desistido após o alarme disparar. Na sequência, eles fugiram sentido Americana.

Honda Civic preto que foi acompanhado por patrulheiros da Gama – Foto: Paula Nacasaki / LIBERAL

O Civic preto foi visto inicialmente na Avenida Cillos. Apesar do sinal de parada dado pelos guardas de Americana, o condutor não obedeceu. O acompanhamento seguiu e, já em Nova Odessa, houve a primeira troca de tiros, mas os criminosos conseguiram fugir.

Momentos depois, com a perseguição de volta a Americana, na Avenida Abdo Najar, foi possível alcançar o veículo dos suspeitos, porém no Civic estavam três homens. Um deles fugiu a pé depois de pular um guard rail e escapou do confronto. O outro possivelmente desembarcou durante o trajeto, antes de retornar a Americana.

Foi ainda na Abdo Najar que houve o segundo confronto e dois dos criminosos foram atingidos por tiros. Nenhum guarda se feriu.

A dupla de criminosos foi socorrida ao Hospital Municipal Dr Waldemar Tebaldi. Um deles passou por atendimento médico e foi liberado. O outro, em estado grave, passava por uma cirurgia na manhã desta segunda-feira.

Ainda de acordo com o sub-inspetor Nelson, o carro utilizado pelo grupo trata-se de um dublê – veículo furtado ou roubado que usa documentação fraudada de um automóvel em situação legal com as mesmas características do original. Os outros dois criminosos continuam foragidos até a publicação desta reportagem. O caso é apresentado na delegacia de Americana.