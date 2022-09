Dois são presos suspeitos de furto no Jardim São Roque, em Americana

Dois homens, um de 40 anos e outro de 54, foram presos na manhã deste sábado (10) suspeitos de invadir um imóvel, furtar itens de ferramentas e tentar levar fios elétricos. O crime aconteceu na Rua Purús, no Jardim São Roque, em Americana.

Pedra de crack, dinheiro e objetos foram encontrados – Foto: Gama / Divulgação

Após denúncia de que duas pessoas estariam furtando o imóvel, por volta das 11 horas, a equipe da Romu (Ronda Ostensiva Municipal) da Gama (Guarda Municipal de Americana) foi até o local e deteve os dois suspeitos. Com o de 54 anos, que foi detido no segundo andar, os patrulheiros encontraram uma chave de fenda e um alicate.

O segundo suspeito, de acordo com informações do boletim de ocorrência, foi detido antes de chegar ao forro do imóvel. A Gama encontrou três alicates, uma eletrocalha e uma canaleta de uma janela no cômodo onde este segundo homem estava.

Já no térreo, onde o primeiro suspeito foi visto pela primeira vez, havia uma mochila com uma pedra de crack dentro e a quantia de R$ 57. Ao lado da bolsa, havia uma sacola plástica com vários pedaços de calha, metal e uma chave do prédio.

Na janela, a equipe encontrou uma chave “ali” e uma chave de fenda. Já nos fundos do imóvel, foi localizado mais um machadinho que, segundo os patrulheiros, seria usado para fazer buracos em busca de caixas de passagem de fiação elétrica.

Aos guardas, a dupla informou que entrou no local para usar drogas. Os dois foram encaminhados à delegacia, onde foram presos.