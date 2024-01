Dois são presos suspeitos de adulteração de combustíveis em Americana

Tanques de armazenamento foram encontrados - Foto: Gama/Reprodução

A Polícia Civil de Americana, com apoio da Gama (Guarda Municipal de Americana), prendeu na noite desta sexta-feira (5) dois homens suspeitos de adulteração de combustíveis. A ação ocorreu às margens da Rodovia Ivo Macris.

O delegado Filipe Rodrigues de Carvalho recebeu informações sobre um galpão que estaria armazenando combustíveis de maneira irregular. Ao chegar ao local, observou a presença de um caminhão-tanque utilizado para transporte de combustível no interior do imóvel.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Duas pessoas estavam no endereço, mas não foi possível identificá-las pelo lado de fora. O delegado, então, solicitou a um deles que abrisse o portão para esclarecimentos. No local, havia um forte odor de óleo diesel e gasolina decorrente de vazamento no solo.

Questionado sobre a origem do cheiro, o suspeito alegou que o caminhão pertencia ao seu patrão e que estaria fazendo transbordo de combustível para outros recipientes.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

O delegado, então, autorizou a entrada das equipes no imóvel, onde também se encontrava um outro suspeito, responsável por retirar combustível dos caminhões.

Dentro do galpão, foram encontrados dois tanques de armazenamento com capacidade entre 15 a 20 mil litros cada, sete tanques com capacidade de 1 mil litros cada (contendo etanol e gasolina armazenados irregularmente), bombas de abastecimento, lacres utilizados no transporte de combustíveis, notas fiscais e materiais utilizados na adulteração, como solventes e outros aditivos.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Além disso, uma motocicleta e um veículo Volkswagen Gol foram apreendidos, juntamente com o caminhão, pela autoridade policial e recolhidos ao pátio municipal.

Os dois suspeitos foram conduzidos ao Plantão Policial, onde foram autuados em flagrante por crime ambiental, contra a ordem econômica e por adulteração de combustível.