Dois são presos por tráfico em ocorrências distintas atendidas pela Guarda de Americana

Em ambos os casos foram apreendidos 17 porções de crack com cada um dos suspeitos

Dois homens de 44 e 52 anos foram presos em Americana na madrugada desta terça-feira (7), por tráfico de drogas, em ocorrências distintas, no Centro e Jardim dos Lírios. As detenções foram realizadas pela Gama (Guarda MUnicipal de Americana).

Na primeira ocorrência, de acordo com informações da corporação, os guardas faziam patrulhamento pelo Jardim dos Lírios quando, por volta de 1h20, viram o homem de 52 anos em atitude suspeita. Ele, ao ver a viatura, jogou algo no chão e correu, porém, foi alcançado.

Suspeito tentou se livrar da droga, mas foi flagrado pela guarda – Foto: Divulgação_Gama

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Em seu bolso foram encontrados R$ 58. Já na embalagem dispensada anteriormente os patrulheiros encontraram 17 pedras de crack. Ele foi levado ao plantão policial, onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas.

Outro

No segundo caso, por volta de 2h45, os guardas em patrulhamento pela Rua Carlos Gomes, no Centro, viram um grupo de pessoas no local que, segundo a corporação, é conhecido por ser um ponto de tráfico.

Todos foram abordados e com um deles, os patrulheiros localizaram 17 porções de crack e R$ 120. Os demais foram liberados e o homem, de 44 anos, foi conduzido ao plantão policial da cidade, onde também recebeu voz de prisão em flagrante por tráfico de drogas.