Dois são presos por receptação após serem flagrados com carro furtado

Dupla foi presa acusada de receptação - Foto: Divulgação - Guarda Municipal

Um pintor automotivo de 30 anos e um empresário de 46 anos foram presos nesta quinta-feira (28), em Americana, por receptação, após serem flagrados pelos guardas municipais com um Pálio furtado.

De acordo com a Gama (Guarda Municipal de Americana), por volta de 11h30, os guardas foram avisados por uma empresa de rastreamento de automóveis que, momentos antes, um carro tinha sido furtado no Cordenonsi e que o mesmo estaria na região do Catharina Zanaga.

Com esses dados, os patrulheiros seguiram para o local apontado pela empresa e, no cruzamento com a Rua Arioldo Cechino e Alexandre Rubinato, viram o carro sendo conduzido por um homem que estava saindo de uma uma loja de peças automotivas.

Ele foi abordado e com ele nada de ilícito foi encontrado, entretanto, no carro, havia algumas peças faltantes.

Questionado, ele afirmou que as peças estavam na loja de onde acabara de sair. Disse também que uma pessoa tinha deixado o carro no estabelecimento comercial para reparos mecânicos.

O dono da loja de peças confirmou a versão do pintor aos guardas. Posteriormente o dono do Pálio reconheceu o veículo que tinha sido furtado anteriormente no Cordenunsi.

Diante dos fatos o pintor automotivo e o dono da loja foram levados à delegacia de Americana e acabaram presos por receptação.