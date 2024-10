Dois são presos por furto de veículos em ação da DIG de Americana e Gama

Furto foi flagrado por câmeras de videomonitoramento do CSI, da Gama - Foto: Reprodução

Dois homens, de 27 e 28 anos, foram presos por furto de veículo nesta terça-feira (1º), em Americana, após trabalho investigativo da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Americana, e apoio da Gama (Guarda Municipal de Americana).

Um dos presos já estava na mira da delegacia especializada, suspeito de ter praticado ao menos oito furtos de veículos na região.

Segundo a Polícia Civil, a DIG recebeu informações de que dois homens que praticavam furtos de veículos na região, principalmente em Americana, e usavam um Fiat Uno preto para escoltar o carro após o crime.

Já nesta terça, o sistema de videomonitoramento do CSI (Centro de Segurança e Inteligência) da Gama flagrou a dupla furtando um Chevrolet Onix na Rua São Gonçalo, no Jardim Nossa Senhora do Carmo, sendo possível também identificar o emplacamento do Uno dos bandidos.

Com essas informações e a fiscalização por ruas de Americana, os agentes da Polícia Civil e guardas municipais conseguiram abordar os suspeitos na região do Residencial Guaicurus. Já o veículo furtado foi localizado em Santa Bárbara d’Oeste, no bairro Santa Rita de Cássia.

A dupla então foi levada à sede DIG, onde foi autuada em flagrante pelo furto. Ainda segundo a delegacia, um dos detidos já era alvo de investigação desde 2018, suspeito de ter furtado ao menos oito veículos na região.

Em nota, a DIG de Americana comemorou a parceria com a Gama no combate aos crimes de furto e roubo na região. “Temos várias investigações em andamento que já contemplaram a prisão de criminosos e seguimos na identificação de bandidos que atuam em Americana e região”, finalizou.