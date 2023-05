Dois são presos por furto de fios na Vila Galo, em Americana

Dupla foi pega próximo a SP-304 com fios e ferramentas utilizadas no furto - Foto: Divulgação - Gama

Duas pessoas, de 19 e 31 anos, foram presas na madrugada desta terça-feira (30), após furtarem fios de um estabelecimento comercial na Vila Galo, em Americana. Um dos detidos já era procurado da justiça.

De acordo com informações da corporação, por volta de 00h30, os patrulheiros foram chamados pela vítima, informando sobre o furto. No local, na Rua Riachuelo, os responsáveis mostraram imagens de segurança, que revelavam os dois subindo em um poste do comércio, pegando a fiação e fugindo em seguida.

Com a imagem dos suspeitos, os agentes começaram a fazer patrulhamento até que, próximo ao acesso da Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), no cruzamento entre as Ruas dos Antúrios com Palmas, os guardas encontraram a dupla.

Ao serem abordados, os suspeitos confessaram o crime. Eles estavam com a fiação e ferramentas.

Levados ao plantão policial, foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto contra o homem de 31 anos. Os dois foram autuados em flagrante por furto.