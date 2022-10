Dois são presos por aplicarem golpe do bilhete premiado em Americana

Dois homens foram presos por estelionato em Americana na manhã desta segunda-feira (3). Eles aplicaram o golpe do falso bilhete premiado, porém foram detidos pelos guardas municipais antes de conseguirem pegar o dinheiro da vítima.

Os criminosos pediram R$ 1 mil para venderem bilhete premiado da Quina – Foto: Gama / Divulgação

De acordo com a Gama (Guarda Municipal de Americana), por volta de 11h, a corporação foi informada de que dois homens em um veículo Astra teriam aplicado o golpe do falso bilhete premiado da Quina e estariam com a vítima no carro.

Os guardas receberam imagens do sistema de monitoramento, que apontavam que o carro suspeito trafegava pela Avenida Afonso Pansan, sentido Centro.

Já na região central os guardas viram o carro e um idoso desembarcando, visualizaram ainda a vítima entrando no banco, da Rua 7 de Setembro, depois retornado ao carro. Já dentro do veículo, o criminoso deu uma volta no quarteirão e estacionou na Rua 30 de Julho.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Neste momento, o idoso entrou mais uma vez no banco e os guardas resolveram ir à agência. A gerente relatou aos patrulheiros que o idoso estava tentando sacar R$ 1 mil, mas como a atitude era suspeita para tal cliente, a transação não foi liberada.

Já o idoso contou que queria o dinheiro para comprar o bilhete premiado da dupla. Os guardas conseguiram abordar os dois criminosos ainda na Rua 30 de Julho e os conduziram a delegacia de Americana, onde foram autuados em flagrante por estelionato.