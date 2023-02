Dois são presos pela Polícia Militar com seis quilos de maconha

Dois homens de 22 e 26 anos foram presos pela PM (Polícia Militar) por tráfico de drogas, na Cidade Jardim II, em Americana, na última segunda-feira (6). Eles transportavam seis quilos de maconha, quando foram flagrados pelos militares

Os dois homens tentaram fugir da PM, mas foram alcançados – Foto: 19° BPMI / Divulgação

De acordo com o 19° BPMI (Batalhão de Polícia Militar do Interior), por volta de 22h, os policiais faziam patrulhamento de rotina pela Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), quando um VW Gol passou por eles em alta velocidade e entrou no município de Americana, pelo bairro Cidade Jardim II.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Devido a alta velocidade, os militares deram sinais luminosos e sonoros de parada aos ocupantes do carro, que não foram respeitados.

Durante acompanhamento, os policiais notaram que o passageiro jogou pela janela quatro tijolos que aparentavam ser de entorpecentes. Logo em seguida, mais a frente, na Rua das Orquídeas, os PMs conseguiram abordar o veículo. Enquanto isso, outra viatura recolheu o material arremessado, que somava 6,6 kg de maconha porcionada em quatro tijolos.

Questionados, os dois homens contaram que foram contratados para transportar as drogas até Mogi Guaçu e receberiam R$ 1 mil cada pelo serviço.

Ambos foram levados à Delegacia de Americana, onde foram autuados em flagrante por tráfico de drogas.