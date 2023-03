Dois são presos pela Dise em Americana por tráfico de drogas

Um marceneiro de 33 e um tatuador de 24 anos foram presos nesta segunda-feira (27), em Americana, durante “Operação 181” da Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes). Eles foram flagrados com sementes e porções de maconha. Em um dos casos, o detido vendia drogas por meio do aplicativo “Discord”.

De acordo com a delegacia especializada, durante o final de semana, os policiais civis receberam denúncias de tráfico de drogas na cidade pelo disque denúncia 181, nome que batizou esta operação. Já nesta segunda-feira (27), os agentes deflagraram a intervenção.

Drogas foram apreendidas após denúncia anônima – Foto: Dise – Divulgação

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Na casa do primeiro denunciado, o marceneiro, na Vila Galo, na Rua Quintino Bocaíuva, foram encontradas 80g de maconha trituradas, oito pedaços maiores do mesmo entorpecente e 18g de sementes de maconha. Foram apreendidas ainda diversas embalagens, uma balança de precisão e um celular.

Segundo a delegacia, o investigado vendia as drogas por meio do disk- drogas. As negociações eram feitas por meio de um aplicativo de celular- “Discord”.

Na sequência, os investigadores seguiram para a casa do segundo denunciado, o tatuador, no Jardim Bela Vista. Em seu estúdio de tatuagem, informado sobre o teor da denúncia, o homem confessou que guardava entorpecentes em sua residência, anexa ao estabelecimento, na Rua Itália.

Os policiais foram averiguar e lá encontraram dois pedaços de haxixe, 66 sementes de maconha e três pedaços do mesmo entorpecente. Havia ainda anotações sobre o tráfico, R$ 220, dois celulares, uma balança de precisão, embalagens, duas munições e uma réplica de pistola.

Diante dos fatos, os dois homens foram conduzidos à sede da Dise, onde foram autuados e presos em flagrante por tráfico de drogas.