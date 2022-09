Dois são presos em Americana por violência doméstica

Em um dos casos, o marido agrediu a esposa, com quem é casado há mais de 20 anos, com um martelo; no outro, o agressor usou a porta do carro para atingir a ex

Dois homens foram presos na noite desta segunda-feira (26), em Americana, por violência doméstica. Um deles atingiu a mulher com a porta do carro e o outro atingiu a vítima com marteladas. Os casos foram registrados na delegacia de Americana.

A primeira ocorrência foi registrada no Parque Novo Mundo, na casa do casal que está junto há mais de 20 anos. é de um casal que está junto há mais de 20 anos. Segundo informações da Polícia Civil, por volta de 18h, durante uma discussão na residência, o marido pegou um martelo e acertou a vítima no braço e depois lhe deu dois golpes na cabeça

O segundo caso aconteceu por volta das 21h, no Jardim América. De acordo com a vítima, ela namorou com o agressor por três meses e, recentemente, terminou o relacionamento após descobrir que ele é usuário de drogas. Segundo ela, desde o rompimento, ele tem feito ameaças até que, nesta segunda-feira, quando ela saia da igreja, ele a abordou, tentou reatar mais uma vez e, após a recusa, ele bateu com a porta do carro na cabeça dela.

As duas vítimas passaram por exames de tomografia no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi em Americana e não foram constatadas fraturas. Após serem medicadas, foram liberadas.

Já os agressores foram levados à delegacia de Americana e ambos autuados em flagrante por violência doméstica.