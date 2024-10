Dois são presos em ação conjunta da Gama e da DIG após furtarem clínica de estética em Americana

Prisão dos suspeitos aconteceu após identificação do veículo usado no crime pelo CSI da Gama e câmeras da região

Dois homens foram presos nesta segunda-feira (30), em Americana, após furtarem uma clínica de estética na Vila Medon. A identificação e prisão dos suspeitos foi realizada em ação conjunto da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) e Gama (Guarda Municipal de Americana).

De acordo com as unidades policiais, os dois criminosos invadiram uma clínica de estética, na Rua Fortunato Basseto, por volta de 2h e furtaram um televisor, um notebook, uma impressora, R$ 150, um óculos e um aparelho celular. Em seguida eles colocaram todos os itens em uma pick-up GM Montana e fugiram.

Com as informações dos crimes, foi dado início às buscas aos suspeitos e, por meio de câmeras de vigilância dos comércios próximos e apoio do Centro de Segurança e Inteligência (CSI) da Gama, foi possível identificar o veículo usado pelos criminosos.

Através das imagens, os agentes constataram que a Montana estava com as placas adulteras mas, mesmo assim, conseguiram identificar dois possíveis endereços que seriam utilizados pelos suspeitos e se dirigiram ao local, onde a dupla foi presa e parte da mercadoria foi recuperada.

A dupla foi encaminha à sede da DIG, de Americana, onde o delegado Filipe Rodrigues de Carvalho determinou pela prisão em flagrante pelos crimes de furto e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.