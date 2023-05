Dois são presos durante operação da Gama na região central de Americana

Duas pessoas foram presas e 17 porções de crack, além de dinheiro proveniente do tráfico, foram apreendidos na região central de Americana no início da noite de quarta-feira (10) pela Gama (Guarda Municipal de Americana), durante a Operação Azul Marinho. Um dos presos era considerado foragido da Justiça e responde pelo crime de roubo.

Entorpecentes foram encontrados durante Operação Azul Marinho – Foto: Gama / Divulgação

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Segundo informações da corporação, por volta de 19h30, os guardas estavam em ação pela operação, que tem como objetivo orientar os moradores de rua a procurarem acolhimento pela equipe de assistência social, quando avistou um homem em atitude suspeita.

De acordo com a Gama, um homem que estava em um grupo na Rua Carlos Gomes, ao ver a viatura, jogou algo ao solo. Os patrulheiros se aproximaram e descobriram que na embalagem estavam 15 porções de crack. Já no bolso do suspeito de 40 anos, foram encontrados R$ 89,45. Questionado, ele confessou que traficava no local e o dinheiro era resultado de suas vendas.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Já um outro suspeito, de 29 anos, também tentou esconder as drogas e foi abordado. Com ele os patrulheiros encontraram duas porções de crack e, ao consultarem o nome no sistema, descobriram que havia um mandado de prisão contra ele por roubo.

Os dois foram levados ao plantão policial de Americana e as medidas judiciais foram cumpridas. Eles seriam levados para à cadeia de Sumaré.