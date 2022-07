Dois são presos após tentarem roubar uma residência e bater o carro na fuga

Dois homens foram presos na manhã desta quarta-feira (29), após tentarem roubar uma residência na Rua Antônia Zanaga, na Vila Santa Maria, em Americana. Após invadirem a residência, por volta das 5h, eles teriam tentado sair com o veículo da vítima, bateram, entraram em outro carro e, durante perseguição bateram novamente e foram capturados.

Ladrões bateram em uma Ecoesport, que rodou na via e acabou atingindo um outro carro – Foto: Paula Nacasaki / O LIBERAL

Segundo a PM (Polícia Militar), dois homens entraram na casa, pegaram o carro da vítima que estava estacionado na garagem e, ao tentarem sair, perderam o controle e bateram contra o portão. Eles então desceram do veículo e entraram em um Citroën C3, de placa clonada, que foi roubado no último dia 8, em Campinas.

A Polícia foi acionada e passou a acompanhar os assaltantes pelas ruas do centro da cidade quando, no cruzamento da Rua Álvaro Ribeiro com a Sete de Setembro, bateram em um Ford Ecosport. O veículo atingido rodou na rua e acertou outro carro, um Renault Megane.

Ladrões bateram o carro da vítima no portão e depois fugiram – Foto: Paula Nacasaki / O LIBERAL

Apesar do acidente envolvendo três veículos, ninguém se feriu e dois criminosos foram detidos pela polícia e encaminhados à delegacia. Um terceiro homem conseguiu fugir. Na ocorrência foram apreendidos R$ 34 mil que já estavam separados para serem levados pelos bandidos.