Dois são presos após furtarem bijuterias em loja do Centro de Americana

Bijuterias foram recuperadas pela Guarda Municipal - Foto: Divulgação_Gama

Um jardineiro de 33 anos e um servente de 28 anos foram presos nesta terça-feira (19), após furtarem bijuterias de uma loja de acessórios e utilidades, na região central de Americana. Um dos detidos já possui passagens anteriores pelo mesmo crime, conforme apurou o LIBERAL com a Polícia Civil.

De acordo com o boletim de ocorrência, a dupla entrou na loja, localizada na Avenida Dr. Antônio Lobo, por volta 13h e furtaram três correntes e uma pulseira. A ação foi flagrada por câmeras de segurança do estabelecimento comercial.

Ao verem as imagens, os responsáveis pela loja acionaram a Gama (Guarda Municipal de Americana), passaram as características dos suspeitos e indicaram que a dupla fugiu em direção à Rua Carioba.

Os patrulheiros foram ao endereço apontado, onde encontraram os suspeitos, que tentaram despistar os guardas entrando em uma loja, entretanto, foram abordados.

As bijuterias, uma pulseira avaliada em R$ 25 e as três correntes avaliadas em R$ 75, foram encontradas com os dois homens. Eles inclusive usavam em seus pescoços, duas correntes.

Levados ao plantão policial, os dois foram autuados em flagrante por furto. Um dos detidos já possui passagens anteriores pelo mesmo crime, conforme apuração do LIBERAL com a Polícia Civil.