Dois são detidos por furto e receptação de válvula de escola em Americana

Patrulheiros conseguiram recolocar a válvula e conter o vazamento de água – Foto: Divulgação / Gama

Dois homens foram detidos em Americana na madrugada desta segunda-feira (13) por conta do furto de uma válvula da escola estadual no Jardim Paulistano. Um foi detido pelo furto e o outro por receptação do material.

Segundo informações da Gama (Guarda Municipal de Americana), por volta de 1h45 os patrulheiros foram acionados para comparecerem na Escola Estadual Alcindo Soares do Nascimento, na Rua Dinamarca. De acordo com as testemunhas, um homem teria pulado o muro da unidade escolar.

No local, os guardas constataram um vazamento de água e notaram que a válvula do hidrante tinha sido furtada. Com as descrições do suspeito, os patrulheiros começaram buscas nas imediações e encontraram o ladrão. Com ele estava o item furtado, além de uma marreta utilizada no crime.

Homem usou a marreta para retirar a válvula da escola – Foto: Divulgação / Gama

Em depoimento, o homem confessou que venderia a válvula para um terceiro e passou o endereço dele. Posteriormente os guardas abordaram o suposto receptador.

Os dois foram levados até a delegacia de Americana. O assaltante ficou preso por furto qualificado, enquanto o suspeito de ser o receptador prestou depoimento e foi liberado.

Os guardas conseguiram recolocar a válvula no hidrante e conter o vazamento.