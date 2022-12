Dois prédios públicos de Americana são furtados no final de semana

Dois prédios públicos de Americana foram alvos de criminosos no final de semana. Em um dos casos, a Gama (Guarda Municipal de Americana) conseguiu deter o suspeito, que foi preso, e recuperar os objetos levados.

A Guarda foi acionada para atender uma ocorrência por volta das 23h30 de domingo (25) na UBS (Unidade Básica de Saúde) São José, que fica na Avenida Cillos. No local, viram o suspeito, um homem de 45 anos, abandonando um saco preto com esquadrias de alumínio e fugindo. Ele foi detido pelos patrulheiros na Rua dos Cravos, na Cidade Jardim. O homem foi levado à Polícia Civil, que determinou sua prisão. A sucata de esquadrias de alumínio, que pesava cerca de 20 quilos, foi recuperada. A perícia foi dispensada nesse caso.

O segundo caso aconteceu no ecoponto que fica no Loteamento Industrial Salto Grande II. O local foi invadido na madrugada desta segunda-feira (26). Os bandidos levaram dois micro-ondas que pertenciam ao servidor público que ali trabalha e era usado pelos funcionários do ecoponto. Houve também dano ao prédio, segundo o boletim de ocorrência, e será emitido pedido para perícia no local. Até o fechamento da reportagem, os responsáveis pela invasão do ecoponto não haviam sido presos.