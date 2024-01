Um dos crimes ocorreu em um bar na Vila Mathiensen, enquanto o segundo foi cometido no Jardim Glória

Os policiais civis do 2º Distrito Policial esclareceram dois homicídios que ocorreram em novembro de 2023, em Americana. Um dos crimes ocorreu em um bar na Vila Mathiensen, enquanto o outro foi cometido no Jardim Glória.

No primeiro crime, no dia 2 de novembro, Fábio Júnior Neves da Silva, de 35 anos, foi atingido com uma facada no abdômen e não resistiu.

A delegada Regina Castilho, responsável pela apuração, já identificou o autor do homicídio. O homem teve o mandado de prisão preventiva decretado pela Justiça, mas continua foragido.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Durante a apuração, os investigadores constataram que, por volta das 22h30 do dia do crime, Fábio estava em um bar na Rua das Seriemas, junto com seu irmão e sua cunhada, quando ocorreu uma briga entre o casal.

Na sequência, segundo o registro policial, o suspeito aproximou-se e tentou intervir na briga, mas foi impedido pelo casal e também pela vítima. Houve então uma confusão generalizada.

O homem deixou o bar, mas voltou minutos depois com uma faca em mãos, com a qual atingiu Fábio no abdômen, sendo que ele fugiu em seguida.

O rapaz chegou a ser socorrido e levado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) São José, mas morreu.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Após ouvirem testemunhas e analisarem as imagens das câmeras de segurança, os policiais chegaram até a identidade do suspeito. O inquérito policial está sendo finalizado pela delegada e será entregue à Justiça em breve.

OUTRO CASO

Os mesmos policiais também conseguiram chegar à identidade de uma travesti de 22 anos, que teria matado o namorado, o atendente Fernando José Miano, de 44, com um golpe de taco de beisebol, na casa da vítima, na Rua das Poncianas, no Jardim Glória, no dia 14 de novembro.

Na época, o caso foi registrado como morte suspeita, pois, aparentemente, Miano não tinha marcas de violência.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

O corpo da vítima foi localizado pelo próprio irmão, dois dias depois do crime. Somente depois do laudo necroscópico foi constatado que a morte havia sido causada por um traumatismo craniano.

Após relatos de vizinhos, que confirmaram que viram a travesti na casa da vítima no dia do crime, e com imagens de câmeras que flagraram a saída da suspeita, os policiais conseguiram localizá-la.

Ela esteve na delegacia e confessou o crime, alegando que jogou o taco de beisebol perto do Ribeirão Quilombo. A travesti responde o processo em liberdade e não tem advogado constituído.

A Polícia Civil aguarda apenas o laudo do IC (Instituto de Criminalística) para encerrar o inquérito policial sobre o caso