Dois homens são presos por furto de veículo na Praia Azul, em Americana

Dois homens foram presos na noite desta terça-feira (15) por furto de veículo em Americana. Os bandidos fugiram dos policiais em alta velocidade até baterem no muro de uma igreja, entre a Rua Maranhão e Avenida José Cordernonsi, na Praia Azul. Segundo a Polícia Militar, uma outra pessoa também estava envolvida, mas conseguiu fugir.

Perseguição terminou em acidente e duas prisões – Foto: Polícia Militar / Divulgação

O carro havia sido furtado no domingo (13) e ainda não tinha sido encontrado. A perseguição se iniciou por volta das 19h, durante patrulhamento da polícia na Rua Gerônimo Santon. Os homens presos possuem 19 e 24 anos.

Após batida no muro da igreja, os policiais não encontraram nenhuma substância ilícita no carro, mas a perícia detectou que as placas utilizadas eram falsas.

A dona do veículo e seu filho foram até a Central de Polícia Judiciária para recuperar o carro e reconheceram um dos homens como autor do roubo. Ambos permanecem presos.

