Dois homens são executados no Parque São Jerônimo, em Americana

Vítimas foram identificadas como Leonardo Maciel Barbosa, de 26 anos, e Júlio César Fernandes, de 38; crimes seriam possível acerto de contas do tráfico de drogas

Dois homens foram executados a tiros durante na noite desta sexta-feira (12), no Parque São Jerônimo, em Americana, em um possível acerto de contas do tráfico de drogas, segundo a Polícia Civil.

Uma das vítimas, Leonardo Maciel Barbosa, de 26 anos, foi atingida com 12 tiros na cabeça, abdômen e braços, em uma casa de fundos na Rua Carlos Vassalo. A outra, Júlio César Fernandes da Silva, 38, que estava em uma bicicleta na frente do imóvel, também foi baleada e morreu.

Crimes ocorreram na Rua Carlos Vassalo, no Parque São Jerônimo – Foto: Cristiani Azanha / Liberal

Após os disparos, dois criminosos fugiram em uma motocicleta e ainda não foram identificados.

O delegado plantonista Felipe Sales esteve no local, acompanhado de investigadores, além da Polícia Militar e da Gama (Guarda Municipal de Americana).

Apesar de os crimes terem sido cometidos na frente de várias pessoas que estavam na rua, ninguém conversou com a polícia para falar sobre o ocorrido. Na cena do crime, havia até mesmo algumas crianças próximas aos corpos quando a polícia chegou.

No atendimento da ocorrência, alguns moradores teriam se exaltado enquanto a polícia apreendia o celular de um homem que também teria sido ameaçado de morte. Ele negou ter sofrido algum tipo de ameaça, mas teve o aparelho apreendido para investigação.

A Polícia Civil descobriu que os suspeitos do crime fugiram em uma motocicleta XRE vermelha e que um deles usava uma blusa da marca Onbongo. Ambos usavam capacetes.

Patrulheiros da Gama também auxiliaram no atendimento da ocorrência – Foto: Gama / Divulgação

Apurações preliminares dão conta de que as duas vítimas já foram usuárias de drogas e que os crimes estariam relacionados.

O delegado constatou que os assassinos usaram pistolas calibre 380. No local, a polícia localizou 13 cápsulas deflagradas. Os investigadores chegaram a localizar uma câmera de segurança em uma igreja na rua, mas foram informados de que o equipamento não realizava gravações.

A Gama preservou o local até a chegada dos peritos do IC (Instituto de Criminalística) de Americana e depois os corpos foram liberados aos familiares para providenciarem o sepultamento.

O LIBERAL esteve na rua do duplo homicídio na manhã deste sábado (13), mas nenhum morador aceitou conversar com a reportagem.

OUTROS CRIMES

Esse foi o terceiro caso de assassinato registrado em Americana desde a última quarta-feira (10). Na noite de quinta (11), uma mulher foi encontrada morta em uma casa abandonada no Jardim São Paulo, em Americana.

Ela foi atingida com facadas na cabeça, mas a polícia não sabe quando o crime foi cometido, pois o corpo estava em avançado estado de decomposição. A identidade dela ainda não foi confirmada pela polícia.

Na última quarta, Jaílson da Silva, 32, que estava dentro de um Chevrolet Vectra, foi assassinado com tiros no pescoço, na Rua Antonio Foffa, no São Vito, em mais um caso de provável execução.