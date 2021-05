Dois homens de bicicleta morrem atropelados na SP-304, em Americana

Motorista do ônibus tentou desviar, mas acertou os ciclistas com a lateral do para-choques, que ficou danificado - Foto: Divulgação

Dois homens que estavam de bicicleta na Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), em Americana, morreram após serem atropelados por um ônibus durante o final da madrugada desta sexta-feira (28). As vítimas não foram identificadas.

Com esse acidente, Americana registra ao menos 16 mortes no trânsito em 2021, enquanto que em todo o ano passado foram contabilizados 19 óbitos. No primeiro quadrimestre desse ano, o número de mortes no trânsito da cidade já é o maior desde 2015.

De acordo com o boletim de ocorrência, por volta de 5h o condutor do ônibus seguia pela via no sentido Santa Bárbara, na altura do quilômetro 125 da via, próximo ao Jardim Mirandola, quando viu os dois homens em uma bicicleta parados no meio da pista.

Segundo o motorista, ele tentou frear e manobrou na tentativa de evitar o acidente, mas ambos os homens acabaram sendo atingidos pelo lado direito do para-choques do veículo, que teve o farol e o para-brisas danificados com a colisão.

Ao desembarcar e verificar o ocorrido, o motorista solicitou socorro. Um dos homens morreu no local, enquanto o outro chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros, mas faleceu no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi.

O indivíduo que entrou em óbito no local era moreno, magro, tinha uma tatuagem no braço direito, estava de bermuda preta, blusa de frio azul e camiseta vermelha.

O homem que foi socorrido também era moreno, magro, tinha uma tatuagem na mão e no braço esquerdos, trajava camiseta vermelha e blusa de frio cor preta. Ele aparentava ter entre 20 a 30 anos de idade.

As vítimas não portavam qualquer documento. A bicicleta que ambos utilizavam foi conduzida ao plantão policial, onde foi apreendida. A perícia esteve no local.

Os corpos foram encaminhados ao IML (Instituto Médico Legal) de Americana. Foi solicitado exame necroscópico, toxicológico e papiloscópico em ambas as vítimas para tentar identifica-las.

Sobre a alta no número de mortes no trânsito de Americana, a PMR (Polícia Militar Rodoviária) criticou a imprudência de motoristas e pedestres e disse faz fiscalizações constantes nas rodovias Anhanguera (SP-330) e Luiz de Queiroz (SP-304) em Americana.