Dois ficam feridos em acidente de carro na Avenida Abdo Najar, em Americana

Acidente aconteceu na Avenida Abdo Najar, na altura da UBS Vila Galo - Foto: Paula Nacasaki - Liberal

Um acidente envolvendo dois veículos na manhã desta segunda-feira (5), deixou um casal ferido na Avenida Abdo Najar, em Americana.

De acordo com informações da PM (Polícia Militar), um homem seguia com seu Chevrolet Classic pela Rua Quintino Bocaiúva quando, por volta de 8h, ao acessar a Avenida Abdo Najar, bateu contra um Toyota Corolla.

A mulher que dirigia o Corolla não se feriu com a colisão, mas o passageiro, um homem, foi socorrido ao Pronto Atendimento do Antônio Zanaga com ferimentos leves, assim como a passageira do Classic, uma mulher, também com ferimentos leves.

Apesar da colisão, não houve reflexos no congestionamento.