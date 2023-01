Dois ficam feridos após acidente no cruzamento da Rafael Vitta com a 9 de Julho

Dois homens de 40 e 63 anos ficaram feridos na tarde deste domingo (15), em Americana, após um acidente ocorrido no cruzamento da Avenida 9 de Julho com a Rafael Vitta, envolvendo dois carros.

As vítimas tiveram ferimentos leves e o caso foi atendido pela PM – Foto: Ronaldo Britto / Rádio Gold 94,7

De acordo com uma testemunha, o motorista de um dos veículos teria passado no sinal vermelho, ocasionando a colisão. Já à PM, as vítimas relataram que a forte chuva que caía na cidade naquele momento dificultou a visualização.

Segundo informações da 1° Cia da PM, o batalhão foi acionado por volta de 17h15 por conta do acidente. Chegando ao local, os militares encontraram os dois carros, um VW Gol e um VW Fox com avarias. Em contato com os proprietários, eles informaram que por conta da chuva a visualização ficou comprometida, facilitando a colisão. Ao LIBERAL, uma testemunha que passava pelo local disse ter visto um dos veículos passar no sinal vermelho.

Os policiais sinalizaram o local e reorganizaram o trânsito durante a ocorrência.

Uma ambulância foi acionada e conduziu as vítimas ao Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, onde foram atendidos e liberados em seguida.