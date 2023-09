Dois casos distintos de violência doméstica são registrados em Americana

Dois homens de 27 e 34 anos foram presos em Americana na tarde desta segunda-feira (18), por violência doméstica, em ocorrências distintas. Em um dos casos, o agressor chegou a atingir a vítima com um moedor de alho. A vítima ficou em observação no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi.

Segundo informações do registro policial, por volta de 15h, a Gama (Guarda Municipal de Americana) foi chamada para atender uma situação de agressão. Ao chegarem no endereço, no Jardim Bertoni, encontraram a vítima que relatou que esta não é a primeira vez que é agredida. Ela afirmou também que ele fica agressivo toda vez que bebe.

Ela contou ainda que nesta segunda, o marido bebeu um “corote” e durante uma discussão entre eles, lançou o celular em sua cabeça e na sequência partiu para cima dela, lhe atingindo diversas vezes com um moedor de alho e a ameaçou de morte. A violência só cessou após intervenção dos vizinhos.

A vítima recebeu atendimento médico no Hospital Municipal de Americana e ficou em observações devido as lesões na cabeça, enquanto que o marido, de 30 anos, ficou preso em flagrante por violência doméstica e ameaça.

Outro caso

A PM também atendeu um caso de violência doméstica nesta segunda-feira, por volta de 17h, no Jardim dos Lírios. Segundo relato da vítima de 34 anos aos PMs, ela e o marido, de 33 anos, discutiram porque, segundo ela, ele teria inventado uma mentira a seu respeito no trabalho, o que causou a demissão da vítima. Ela relatou ainda que o companheiro pegou parte do dinheiro do acerto trabalhista.

Por conta disso, a vítima contou que resolver sair de casa, momento em que foi agredida até que outras pessoas interviram. Ela então foi encaminhada ao Hospital Municipal de Americana, onde recebeu atendimento médico.

Em seguida, ela foi à delegacia do município para registrar a ocorrência e o agressor ficou preso por violência doméstica.