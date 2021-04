Dois carros são apreendidos por poluição sonora em Americana

Casos aconteceram no Jardim Boer e na região da Praia dos Namorados, no sábado e neste domingo

Dois carros foram apreendidos por poluição sonora em Americana neste final de semana. Os casos aconteceram no Jardim Boer e na região da Praia dos Namorados. As informações são da Gama (Guarda Municipal de Americana), que atendeu às ocorrências.

Na noite de sábado (24), por volta das 22h, em patrulhamento pela Rua José Nascimento, no Jardim Boer, equipe da Gama avistou um Volkswagen Polo transitando com o volume do som em nível excessivo ao permitido por lei.

O condutor foi abordado e o veículo foi removido ao depósito, sendo lavrado auto de infração de trânsito. O dono do automóvel foi orientado pelos guardas sobre os procedimentos.

Na madrugada deste domingo (25), outro carro foi apreendido pelo mesmo motivo, desta vez na Avenida José Ferreira Coelho, na região da Praia dos Namorados. A Gama recebeu denúncia de aglomeração de pessoas e som alto no local. Ao chegar, os guardas se depararam com um Fiesta com o volume acima do permitido por lei.

O carro também foi apreendido e os mesmo procedimentos a apreensão anterior foram adotados. Sem nada de ilícito, nenhum dos dois motoristas foi detido.