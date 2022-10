Dois acidentes travam o trânsito nas avenidas Campos Salles e Monsenhor Bruno Nardini

Dois acidentes travaram o trânsito nas avenidas Campos Salles e Monsenhor Bruno Nardini, no Jardim Mirian em Americana, na manhã desta quinta-feira (6). Houve ao menos um quilômetro de lentidão.

Acidentes ocorreram na manhã desta quinta-feira e deixaram o trânsito lento no local. – Foto: Paula Nacasaki / LIBERAL

De acordo com os guardas municipais André Boni e Adenilson Novaes, que atenderam a ocorrência, por volta de 7h, uma motorista estava na Rua Marrocos e ao fazer a curva após o semáforo, foi fechada por um outro veículo. Neste momento, ela tentou frear, porém pisou no acelerador e acabou batendo no poste.

Com o impacto da batida, o carro virou na via, bloqueando o tráfego. A motorista não teve ferimentos graves.

Com o impacto da batida, o carro virou na via, bloqueando o tráfego – Foto: GM Adenilson Novaes

Na sequência, funcionários de uma empresa próxima auxiliaram com uma empilhadeira e retiraram o carro da avenida.

Os guardas fizeram a orientação do trânsito e houve um quilômetro de lentidão para quem precisava seguir sentido Centro. Foram 40 minutos para a situação se normalizar

Assim que o tráfego foi normalizado, um segundo acidente aconteceu na Avenida Campos Salles, a pelo menos 200 metros da primeira colisão, envolvendo uma motociclista e um carro.

Por volta de 7h45, uma motociclista seguia sentido Centro e, no semáforo, o carro à sua frente parou no sinal amarelo, mas ela não conseguiu frear a tempo e bateu na traseira do veículo.

Vítima foi socorrida ao Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi com ferimentos leves – Foto: Paula Nacasaki / LIBERAL

O resgate socorreu a mulher até o Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi em Americana com ferimentos leves.

Por volta de 8h30 o trânsito seguia de maneira constante nas avenidas.