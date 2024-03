Dois acidentes são registrados em menos de uma hora na Rodovia Luiz de Queiroz, em Americana

Um Ford Fiesta capotou na via e um Voyage tombou após ser atingido por um Audi; ambos acidentes ocorreram no mesmo trecho

Dois acidentes foram registrados na tarde deste domingo, na Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), em Americana, em pouco menos de uma hora. No primeiro, um veículo capotou após o motorista perder o controle e no segundo, uma colisão provocou o tombamento de outro veículo no mesmo trecho da rodovia.

Motorista do Fiesta perdeu o controle e capotou com o carro na rodovia – Foto: Cristiani Azanha_Liberal

No primeiro acidente, por volta de 17h30, o motorista de um Ford Fiesta preto perdeu o controle do veículo e capotou no quilômetro 126 da Rodovia Luiz de Queiroz, próximo ao acesso ao Jardim Alvorada, em Americana.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o condutor afirmou apenas que não conseguiu manter a direção do veículo. Ele foi socorrido ao Hospital Municipal Dr Waldemar Tebaldi, apenas com algumas escoriações nas mãos.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Cerca de 30 minutos depois, no mesmo local, um tecelão de 40 anos que dirigia um Volkswagem Voyage saiu do bairro em direção à rodovia, quando foi atingido na traseira por um Audi conduzido por um empresário de 36 anos. Devido ao impacto, o Voyage tombou no acostamento. Motorista não se feriu.

“Foi um susto muito grande, eu sai do Jardim Alvorada e já estava na rodovia quando fui atingido pelo outro carro. Eu cheguei a rodar na pista e o carro tombou. Ainda bem que foi no acostamento”, desabafa o tecelão.

Voyage tombou após ser atingido por um Audi na SP-304 – Foto: Cristiani Azanha_Libreal

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Já o empresário relatou que o outro condutor (Voyage) saiu do bairro e, em seguida, freou assim que entrou na rodovia, possivelmente para ver o outro carro que já estava capotado. “Eu já seguia na rodovia e no momento em que ele reduziu a velocidade, tinha outro carro ao meu lado direito, até tentei desviar, mas não consegui evitar a batida”, relata o empresário que também saiu ileso.

Motorista do Audi disse que veículo da frente reduziu a velocidade e que não conseguiu evitar a colisão – Foto: Cristiani Azanha_Liberal

A Polícia Militar Rodoviária esteve no local para controlar o trânsito que não foi afetado em decorrência dos acidentes.