Produtos têm qualidade diferenciada e preço atrativo - Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Chegou a aguardada temporada de se deliciar com aromas e sabores de panetones e chocotones, celebrando tradições natalinas a cada fatia. A Padaria Doce Sonho, de Americana, espera um aumento de 10% nas vendas dos produtos típicos em relação ao ano passado.

O Panetone Premium da Padaria Doce Sonho tem uma massa fofa, aerada e molhadinha, levemente aromatizada, resultado de um processo de 48 horas de fermentação natural. É recheado com uma generosa porção das melhores frutas cristalizadas e uvas passas embebidas em vinho.

Já o Chocotone Premium é recheado com gotas de chocolate ao leite Nestlé. Tanto o panetone quanto o chocotone da Padaria Doce Sonho levam 10% a mais de frutas e uvas ou de chocolate do que as receitas convencionais.

Há ainda panetones e chocotones trufados, com recheios e coberturas com grande variedade de sabores, perfeitos para as confraternizações típicas do final do ano.

“No ano passado vendemos cerca de 9 mil unidades e a nossa pretensão neste ano, considerando também o que entendemos deste mercado, é de aumentar 10% as vendas. É um panetone artesanal e mais natural, devido à fermentação, com textura aveludada, que derrete na boca, cheio de frutas e uvas, bem molhadinho, além de o nosso preço ser atrativo, especialmente para empresas presentearem seus colaboradores”, comentou Geovani Bortolozzo, sócio-proprietário da Padaria Doce Sonho.

O sucesso dos produtos é tamanho que, além da temporada que começa em outubro e segue até o final de dezembro, a padaria costuma produzir tiragens extras em meados de junho, quando a clientela já começa a sentir saudades dos panetones e chocotones.

Pesando 500 gramas, o Panetone Premium da Padaria Doce Sonho custa a partir de R$ 24,90 e o Chocotone Premium, a partir de R$ 28,90. As opções trufadas são vendidas com preço por quilo, nos sabores leite Ninho, Ferrero Rocher, chocolate belga, brigadeiro branco ou preto.

Além de oferecer um produto com qualidade diferenciada e preço atrativo, a Padaria Doce Sonho facilita as condições de pagamento para empresas que desejam presentear seus colaboradores com Panetones ou Chocotones Premium.

Encomendas podem ser feitas pelo (19) 3013-2554, que funciona como telefone e WhatsApp, ou pelo e-mail contato@docesonhopadaria.com.br. A Padaria Doce Sonho está na Avenida Geraldo Gobbo, 249, no bairro Boa Vista, em Americana.

Panetones Ofner

A padaria também vende panetones premium da conceituada marca Ofner, que têm qualidade diferenciada e estão disponíveis em diferentes tamanhos e sabores.

Painel de Negócios

Conteúdo patrocinado produzido pelo LIBERAL sob demanda para clientes.