Doações a abrigo serão divididas entre entidades e famílias vulneráveis, diz prefeitura

As doações de alimentos feitas ao abrigo temporário na Fidam (Feira Industrial de Americana), na Avenida Nossa Senhora de Fátima, serão distribuídas entre as entidades e famílias em situação de vulnerabilidade cadastradas no Fundo Social de Solidadariedade. Segundo a prefeitura, o total arrecadado será levantado após o encerramento do atendimento no abrigo, nesta sexta-feira.

Abrigo na Fidam recebeu uma série de doações nos últimos dias – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

O local foi improvisado para acolher moradores em situação de rua durante os dias em que as temperaturas caíram bruscamente. O atendimento começou em 27 de julho e inicialmente seria encerrado na última terça-feira, mas devido a persistência dos dias frios, o prazo foi prorrogado até esta sexta-feira.

O abrigo temporário é resultado de uma parceria da prefeitura por meio da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos com a Associação Vinde a Luz e outras entidades do município. A Fidam abraçou a causa e cedeu o espaço para acolher os moradores.

Durante o atendimento, essas pessoas que não têm onde morar, receberam, além de condições para pernoitar no local como colchão e cobertores, todas as refeições (café da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar), banho e atendimento médico, entre outras necessidades. Por noite, cerca de 50 moradores dormiram na Fidam.

A maior parte do trabalho foi realizada por assistentes sociais do Seas (Serviço Especializado em Abordagem Social) e voluntários da Associação Vinde a Luz. Eles é que recepcionaram e acolheram os moradores, atenderam caso a caso, auxiliaram e até providenciaram segunda via de documentos.

Nesta quinta-feira, a administração municipal afirmou ao LIBERAL que as pessoas em situação de rua continuarão recebendo as refeições em outras instituições de atendimento social. Informou ainda que haverá a continuidade para os encaminhamentos aos serviços já oferecidos no município.

Atualmente, o único abrigo público na cidade fica na Praia Azul. Ele é mantido pela Associação Vinde a Luz em parceria com a prefeitura e tem até 68 vagas para homens adultos. Mulheres são encaminhadas ao Lar Boa Esperança.