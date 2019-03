Doação de sangue no Antares acontece neste sábado

Alunos do 3º ano do Ensino Médio do Colégio Antares promovem neste sábado (16) uma campanha para doação de sangue. A iniciativa será realizada em conjunto com o Hemocentro da Unicamp (Universidade de Campinas) das 8h30 às 12 horas, na rua Icaraí, 100, Jardim Ipiranga, em Americana.

A assistente social do Colégio Antares, Adriana Magalhães Linarello, informa que o Hemocentro disponibilizará 120 bolsas e a meta é encher todas. A campanha acontece duas vezes por ano, em março e agosto. Nas duas ocasiões, no ano passado, a meta foi cumprida. Foram 120 bolsas de sangue no primeiro semestre e 90 no segundo. Foto: Reami Comunicação

A campanha de doação de sangue acontece dentro da proposta de trote solidário e vem sendo realizada há sete anos. A iniciativa é dos alunos do terceiro ano do Ensino Médio, que promovem a ação envolvendo não apenas o colégio, mas também toda a comunidade.

Para a assistente social, a iniciativa é uma forma dos estudantes se conscientizarem sobre a importância de ser solidário e colaborar com o próximo. Foto: Reami Comunicação

Toda a estrutura envolvida na iniciativa é organizada pelos próprios alunos, juntamente com o Hemocentro da Unicamp. As bolsas captadas durante a campanha ficam com o Hemocentro que, depois de processar e examinar o sangue, o redistribuiu aos hospitais filantrópicos e públicos da região.

O que é preciso para ser um doador?

– Ter entre 16 e 67 anos, menores de 18 anos devem comparecer com responsável à coleta;

– Maiores de 60 anos não podem doar pela primeira vez;

– Pesar no mínimo 50 quilos;

– Não estar em jejum, apenas evitar alimentos gordurosos e, após o almoço, aguardar 4 horas;

– Estar descansado;

– Não fumar até duas horas antes e duas horas depois da doação.

Não podem doar:

– Mulher grávida, em período pós-parto até três meses ou se estiver amamentando;

– Pessoas que tenham feito tatuagem ou piercing há menos de 12 meses;

– Pessoas que tenham feito endoscopia há menos de seis meses;

– Pessoas que tenham contraído hepatite após os 11 anos de idade;

– Pessoas que são ou foram usuárias de drogas injetáveis;

– Mulher que tiver doado há menos de 90 dias ou homens a menos de 60 dias;

– Pessoas com gripe, febre ou infecção;

– Portadores de sífilis, malária ou doença de chagas;

– Alcoólicos crônicos ou que tenham ingerido bebida alcoólica nas últimas 24 horas;

– Possuir comportamento de risco para doenças sexualmente transmissíveis.

Fonte: Hemocentro