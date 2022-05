Avião apreendido pela Dise de Americana transporta pulmões

Um avião que antes era usado para o tráfico de drogas foi utilizado pela primeira vez para transportar dois pulmões destinados ao transplante, que saíram de Araçatuba e foram transplantados no Incor (Instituto do Coração), em São Paulo. A aeronave, um Cessna Caravan, foi apreendida pela Dise (Delegacia de Investigação Sobre Entorpecentes) de Americana, em 2018.

De acordo com informações da SSP (Secretaria de Segurança do Estado de São Paulo), os órgãos eram de um homem, de 30 anos, de Birigui, que teve morte cerebral após um acidente de trabalho e estava internado na Santa Casa de Araçatuba.

Avião foi apreendido pela Dise de Americana em 2018 – Foto: Polícia Civil / Divulgação

Além do avião, a Polícia Civil também usou um helicóptero, modelo EC 130B4, para o transporte de um coração, do mesmo paciente. A aeronave foi apreendida em setembro de 2019 com André do Rap, então traficante internacional e um dos principais líderes do comércio drogas no Brasil.

“Estou na polícia há 32 anos e, para mim, é muito gratificante ver algo que era usado no crime para servir à sociedade, para o bem do ser humano”, disse o delegado titular do SAT (Serviço Aerotático) do Dope (Departamento de Operações Policiais Estratégicas) da Polícia Civil de São Paulo, João Eduardo Felipe, que autuou diretamente nesta ação.



A ação também envolveu equipes do Hospital Albert Einstein e do Incor.

AVIÃO

A aeronave apreendida já havia sido testada pela Polícia Civil em março, para ser incorporada à frota e ser usada em ações de combate ao tráfico a organizações criminosas e no transporte de tropas em operações diversas.

Ela está entre os sete aviões e um helicóptero, que juntos somam R$ 18 milhões em valor de mercado, apreendidos pela Dise entre abril de 2018 e outubro de 2019. Essas operações resultaram na prisão de 11 pessoas.