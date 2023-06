Do bullying ao combate ao preconceito, o relato de uma advogada de Americana cis andrógina

Nascida em São Paulo e filha de professores, ela se tornou, no ano passado, a primeira advogada cisgênero andrógina a presidir a Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero da OAB no município

Maria Helena Galhani chegou em Americana com 2 anos de idade. Nascida em São Paulo e filha de professores, ela se tornou, no ano passado, a primeira advogada cisgênero andrógina a presidir a Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) no município.

O caminho até conquistar o posto, no entanto, foi árduo, como ela mesmo contou em entrevista ao LIBERAL. Hoje, Dia do Orgulho LGBTQIA+, Maria Helena, de 32 anos, diz que tem uma visão bem mais positiva do que viveu e do lugar onde está atualmente.

“Acho que minha caminhada acompanhou bem as mudanças desde os anos de 1990. De apanhar e de brincar sozinha na escola, até ter bons amigos, me encontrar profissionalmente e ter uma família com alguém que amo e que é acolhida por meus pais e parentes”, diz Maria Helena.

Cisgênero é o termo utilizado para se referir ao indivíduo que se identifica, em todos os aspectos, com o seu “gênero de nascença”. Já andrógino se refere ao que apresenta simultaneamente características do gênero masculino e feminino. “Misturo elementos, tanto do feminino como do masculino, na forma como me apresento. Mas continuo sendo mulher, tratada por pronomes femininos e assim prefiro”, afirma a advogada, que só foi começar a entender e aceitar sua sexualidade quando entrou no ensino médio.

“Sempre sofri muito bullying, era chamada de ‘Maria Capeta’ na escola e apanhava. Me lembro de um dia que estava andando no corredor, no intervalo, tentei participar de uma brincadeira e me empurraram para dentro de uma rodinha. Enquanto me chutavam, as crianças gritavam que eu era lésbica. E eu nem sabia de onde vinha essa palavra, o que significava”, recorda.

Dali em diante, os pais de Maria Helena a matricularam em aula de defesa pessoal e ela, então, começou a revidar as agressões. “E ao invés de as pessoas que me agrediam serem punidas, passei a ser punida e no 4º ano do ensino fundamental fui expulsa de uma dessas escolas, a despeito das minhas notas, do meu rendimento curricular”, conta.

A advogada diz que os meninos não a deixavam brincar com eles. E as meninas sempre a afastavam. “Uma vez, tentei sentar junto de um grupinho de meninas no intervalo e uma delas disse que era só meninas e não entendia o que aquilo queria dizer.”

ACEITAÇÃO. Em casa, ela diz ter sempre sido estimulada a estudar. Tinha acolhimento dos pais e até entrar no ensino médio sempre focou nos estudos e na prática de esportes. “Quando entrei no ensino médio, ‘apaixonei’ por uma menina. Custei a entender o que estava acontecendo comigo, a aceitar também minha sexualidade. Me abri com os meus pais, que demonstraram muito mais preocupação com a possibilidade de agressões na rua ou algo semelhante. Me acolheram, portanto, me sinto privilegiada, porque fui acolhida pela minha família.”

Quando entrou na faculdade – ela estudou na Unesp de Franca -,

Maria Helena passou de fato a se dedicar ao estudo de direito e gênero. “Me tornei coordenadora de centro acadêmico em uma das 10 faculdades que mais aprovam no Brasil na OAB. Fundei um coletivo de estudantes LGBTs e comecei a participar de eventos na subseção da OAB de Franca”, recorda.

DE VOLTA. Depois de formada, retornou para Americana e criou uma frente de trabalho na Comissão de Direitos Humanos da OAB do município. “A advocacia ainda é um ambiente bastante masculino, branco, preconceituoso. Não uso salto por não gostar e porque tenho um problema no tornozelo. Odeio saias, só uso calças. E maquiagem, muito pouca. Então, já é um desafio porque não me visto como uma advogada no padrão estético.”

Apesar do currículo, Maria Helena diz que sempre encontrou resistência para conseguir um trabalho. “Mandava meu currículo para escritórios, recebia um feedback super bacana e quando chegava para entrevista, diziam que a vaga já havia sido preenchida ou trancada.”

Depois de muitos “nãos”, Maria Helena foi contratada. “Eles precisavam de um advogado e me ofereceram a oportunidade. E com o passar do tempo ficou muito claro que minha contratação foi estritamente pelo meu currículo”, recorda com carinho.

No ano passado, o presidente eleito para a gestão 2022-2024 da OAB Americana, Melford Vaughn Neto abriu a possibilidade, segundo Maria Helena, para criação da Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero. “Abraçamos essa chance, montamos a comissão e no primeiro semestre do ano passado me tornei a primeira pessoa a presidir a comissão de Americana. É uma honra, que vou levar para o resto da minha vida”, conclui.

