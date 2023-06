Divina Terra reinaugura loja em Americana com layout mais amplo e maior variedade de produtos

Fachada da nova loja da Divina Terra, na Avenida Nossa Senhora de Fátima - Foto: Marcelo Rocha/Liberal

A mudança para uma vida saudável começa na sua alimentação. Em Americana, a Divina Terra oferece uma ampla seleção de produtos orgânicos e naturais para ajudá-lo a atingir seus objetivos de saúde.

Recém-reinaugurada na Avenida Nossa Senhora de Fátima, 1.090, na Vila Israel, a loja é uma das 70 da franquia espalhadas pelo Brasil. O primeiro estabelecimento foi fundado na cidade de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, em 2011.

Em Americana, a loja foi aberta em 2021 e funcionava no Welcome Center, mas o aumento da demanda e o crescimento do mercado fizeram com que a proprietária Fabiana Dias Rahal investisse em um espaço maior.

Conhecida por oferecer opções de produtos naturais e suplementos alimentares para quem busca qualidade de vida através de alimentação saudável, a Divina Terra de Americana está com um layout diferenciado do endereço anterior.

Divina Terra reinaugurou unidade em novo endereço em Americana – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

O mix de produtos está ainda mais completo e diferenciado, com marcas conceituadas no mercado e os últimos lançamentos do segmento. É uma loja para todos, com opções para toda a família, como produtos gourmet, zero glúten, zero lactose, zero açúcar, veganos, suplementos e vitaminas, acessórios para o dia a dia, refrigerados e congelados e um setor a granel com mais de 170 tipos de variedades.

Além da infinidade de mix de produtos, o diferencial da Divina Terra das demais lojas do segmento é que é um estabelecimento completo onde o cliente encontra tudo o que precisa para manter uma vida mais saudável. A empresa também se destaca pelo atendimento consultivo que permite ao cliente esclarecer dúvidas sobre os produtos antes de realizar as compras. Para isso, a equipe recebe treinamentos técnicos constantes.

Divina Terra possui variedade de produtos – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

A loja funciona de segunda a sexta-feira, das 9 horas às 18h30 e aos sábados, das 9 horas às 13 horas. Também é possível fazer um pedido e receber em casa, pelo telefone 3648-7920. É um espaço dedicado a quem mantém ou busca por hábitos saudáveis e autocuidado, além da comodidade de oferecer tudo em um só lugar.

DIVINA TERRA

Avenida Nossa Senhora de Fátima, 1019 – Vila Israel, Americana

Horários de funcionamento: segunda a sexta, das 8h30 às 18h30; sábados, das 9h às 13h

PAINEL DE NEGÓCIOS

Conteúdo patrocinado produzido pelo LIBERAL sob demanda para clientes