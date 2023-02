Dívida da Prefeitura de Americana ultrapassa R$ 1 bilhão, demonstra relatório

A dívida da Prefeitura de Americana ultrapassou a marca de R$ 1 bilhão, conforme relatório apresentado pela Secretaria de Fazenda nesta sexta-feira, em audiência realizada na câmara.

A administração fechou 2022 com um débito consolidado de R$ 1,17 bilhão. Ao fim de 2021, o montante estava em R$ 854,5 milhões. Houve um acréscimo, portanto, de 37,4%.

Um dos motivos da alta, segundo a secretária Simone Inácio de França Bruno, é o fato de o valor devido com precatórios, que são dívidas decorrentes de condenações judiciais, ter tido um acréscimo de R$ 100 milhões no ano passado, conforme o LIBERAL noticiou na última quarta.

A quantia passou de R$ 238,35 milhões para R$ 339,9 milhões. Simone lembra que os valores dos precatórios são reajustados pela Taxa Selic, atualmente em 13,7%.

Ela citou ainda a consolidação de uma dívida com o INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). “É uma dívida que já tinha sido contratualizada em 2017, mas ainda não tinha seu valor consolidado pela Receita Federal. Isso aconteceu no ano passado”, disse.

De acordo com a secretária, já se esperava desde 2015 que a dívida, em algum momento, passaria de R$ 1 bilhão, pois havia consolidações pendentes e processos judiciais que ainda não tinham sido finalizados.

Simone ressaltou, no entanto, que esse aumento não foi provocado pela gestão atual, que, segundo ela, tem buscado reduzir o débito. A secretária citou como exemplo os acordos de conciliação com os credores, que serão propostos novamente neste ano, tanto na esfera cível quanto na trabalhista.

Mesmo assim, a dívida consolidada preocupa a prefeitura. “É uma questão que a gente tem tomado muito cuidado. Tem procurado pagar fornecedores em dia, pagar nossos parcelamentos, tentando mitigar questões trabalhistas para a gente diminuir isso a longo prazo”, disse Simone.

SUPERÁVIT. Em contrapartida, a prefeitura registrou um superávit de R$ 111,8 milhões em 2022. A administração encerrou o ano com R$ 1,16 bilhão de receita arrecadada e R$ 1,05 bilhão de despesa liquidada. Q