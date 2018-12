Diversidade marca o trabalho de arquiteta

A diversidade é uma das marcas do trabalho da arquiteta e urbanista Joana Peressinotto, que está no mercado há cerca de 16 anos. A profissional de Americana, junto à sua equipe, acumula trabalhos ao longo deste tempo que vão de hotéis a shopping, de igrejas e santuário ao novo clube de paraquedismo de Boituva.

“As pessoas começaram a ver meus desenhos e foram se interessando. Elas iam viajar e pediam para levar meus projetos em pen drive e, dessa maneira, meu trabalho foi se espalhando”, conta Joana, que no ano que vem irá lançar uma grife de revestimento, com sua criação e assinatura. “Meu lazer é estudar, conhecer, descobrir. A gente não pode ficar parada. Este ano também foi de muito trabalho, diversas festas deixei de participar para poder trabalhar. Foram muitas transformações, na vida profissional e pessoal”, diz. Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Joana já trabalhou na Prefeitura de Americana, desenvolveu projetos para engenheiros, decorou casas e hoje atua nas áreas de arquitetura, engenharia, paisagismo, design de interiores, regularização de imóveis, unificação e desdobro de áreas, reformas e fachadas. Com a ajuda de sua equipe, tem trabalhos espalhados por diversas cidades brasileiras e também no exterior.

Um deles tem o objetivo de acolher e dar dignidade a refugiados na Flórida (EUA). Ela e sua equipe desenvolveram o espaço Maná das Nações, um programa social humanitário do pastor chanceler eclesiástico Juesmar Lúcio da Silva e da missionária Laudicéia Real Silva.

“Esse projeto me emociona, é um presente de Natal da vida inteira. Eu sempre pedia a Deus que pudesse ajudar esses refugiados de alguma forma, eu tinha vontade de deixar tudo aqui e ir lá resolver os problemas deles, mas agora Deus me deu essa oportunidade”, conta a profissional.

A obra desenhada tem o formato de coração. “Teve muito sentimento na criação, fiquei pensando nas palavras do pastor, então pensei em fazer um grande coração, para que todos aqueles que vão entrar no espaço sintam-se como se estivessem dentro de um coração”, afirma Joana, lembrando da importância do projeto social, que tem alcance mundial. O projeto nos Estados Unidos não é o único no exterior da profissional, que participará de uma exposição na Europa no primeiro semestre de 2019. Ela e outros convidados irão expor seus projetos através de uma empresa internacional do ramo de decoração e design.