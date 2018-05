Distribuidoras de Americana ficam sem botijões

A greve dos caminhoneiros deixou Americana sem botijões de GLP (Gás Liquefeito de Petróleo). Durante a tarde desta segunda-feira, o LIBERAL tentou contato com 32 distribuidoras na cidade. Em 22 delas, o telefone sequer foi atendido, sinal de as empresas podem estar fechadas. Nas 10 em que foi possível falar com um atendente, não há produto ou qualquer previsão de chegada.

Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Dono de um depósito no São Vito, Renato de Lima, que vendia de 80 a 100 botijões por dia antes da crise, afirma estar sem gás desde a última sexta-feira. “O caminhão está carregado, mas não consegue sair. O pessoal está desesperado. Eu tenho recebido ligações de pessoas de outras cidades, como Limeira e Cosmópolis, querendo vir buscar aqui. Até aqueles pequenos de 2 kg e 5 kg, pra lampião, o pessoal levou tudo”, disse.

“A gente está parado, sem trabalhar. Só estou atendendo ainda porque eu tenho água pra vender, mas também está acabando”, ressaltou a empresária Sandra Rodrigues.

Em nota à imprensa, o Sindigás (Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Gás Liqüefeito de Petróleo) considerou a situação do mercado como “caótica”. “Grevistas e forças policiais estão permitindo apenas a passagem de caminhões com GLP granel para abastecer serviços essenciais, como hospitais, creches, escolas e presídios. Porém, caminhões com botijões de 13 kg, 20 kg e 45 kg vazios ou cheios com nota fiscal a caminho das revendas não são reconhecidos pelos grevistas como abastecimento essencial, o que é um equívoco”, diz a entidade.