Distribuição dos carnês de IPTU começa nesta terça em Americana

A Prefeitura de Americana começa a distribuir os carnês do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) 2024 nesta terça-feira (26). Os contribuintes também podem acessar a versão eletrônica dos carnês a partir de 2 de janeiro, acessando o site www.americana.sp.gov.br.

A novidade deste ano é a opção de pagamento via Pix. Os boletos terão um código de barras e um QR Code, permitindo que o contribuinte escolha a forma de pagamento mais conveniente.

Prefeitura de Americana começa distribuição dos carnês de IPTU nesta quarta – Foto: Marília Pierre / Prefeitura de Americana

Para incentivar o pagamento à vista, a prefeitura oferece um desconto de 8%. Além disso, contribuintes adimplentes podem contar com descontos adicionais que variam de 2% a 8%, conforme a regularidade no pagamento nos últimos anos.

Ao todo, foram impressos 124.039 carnês, com a primeira parcela ou cota única com vencimento em 22 de janeiro. As demais parcelas vencem sempre no dia 20 de cada mês, com a transferência automática para o primeiro dia útil subsequente em caso de vencimento em sábado, domingo ou feriado.

Isenções

Os contribuintes podem requerer o benefício presencialmente na prefeitura ou nas administrações regionais a partir de 3 de janeiro até 30 de abril de 2024. A requisição digital também é possível pelo site da prefeitura, através do serviço Americana Inteligente – Atendimento Digital.

Os documentos necessários para a solicitação incluem comprovantes de residência, renda e, no caso de doenças graves, laudo médico recente.

Dentre os beneficiários de isenção estão aposentados, portadores de deficiência física, sensorial ou intelectual, portadores de doenças graves, desempregados, empregados registrados, afastados, autônomos, profissionais liberais, pessoas que recebem auxílio doença, auxílio acidentário de trabalho e pensão por divórcio.