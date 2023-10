Disputa interna faz PM ir até o Lar dos Velhinhos de Americana

Uma disputa interna entre a diretoria atual do Lar dos Velhinhos de Americana e o Conselho Nacional do Brasil da SSVP (Sociedade São Vicente de Paulo) resultou na presença da PM (Polícia Militar) na instituição, na tarde desta quarta-feira (11).

As partes garantem que o atendimento aos idosos e crianças assistidos não será afetado.

O Lar dos Velhinhos de Americana busca a desassociação da SSVP, visando maior autonomia para prestar assistência aos idosos e crianças que cuida.

A decisão foi tomada em uma assembleia geral extraordinária, com a maioria qualificada de dois terços dos membros presentes votando a favor da saída.

As Obras Unidas (no caso de Americana, o Lar dos Velhinhos), que representam “braços” da SSVP, têm manifestado interesse em desvincular-se da organização maior, alegando que as decisões da sociedade frequentemente não estão alinhadas com o objetivo principal de prestar caridade.

Para assegurar a concretização da decisão da assembleia, foi iniciado um processo judicial, uma vez que mudanças nos estatutos das Obras Unidas necessitam de homologação pelos Conselhos Metropolitanos aos quais estão vinculadas.

“Essas entidades não dependem de recursos financeiros da SSVP, uma vez que são financiadas principalmente por doações da comunidade local e do poder público. A desvinculação eliminaria a obrigação de repassar uma porcentagem de seus recebimentos aos Conselhos Superiores da SSVP, direcionando esses recursos para o benefício direto dos assistidos”, explica Pedro Ferreira, advogado do Lar dos Velhinhos.

Há uma preocupação, no entanto, de que os bens imóveis, como as sedes da creche e do Lar, possam se tornar objeto de disputa pelos Conselhos Superiores da Sociedade São Vicente de Paulo, embora estejam registrados no CNPJ do Lar dos Velhinhos.

Decisão judicial e intervenção

A SSVP, por sua vez, apresentou nesta quarta uma decisão judicial de intervenção e nomeação de comissão interventora no Lar dos Velhinhos, alegando descumprimento do regimento e problemas administrativos.

Até o fechamento desta edição, membros do Conselho Nacional informaram que estavam aguardando a saída da diretoria atual para efetuar a intervenção.

A diretoria atual, por sua vez, afirmou não haver documento registrado em cartório e, portanto, não deixaria a entidade.

O Lar dos Velhinhos atualmente atende 35 idosos em situação de vulnerabilidade social, enquanto a creche abriga 90 crianças.