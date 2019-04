Dispara a apreensão de drogas ‘sem proprietário’

Em apenas três meses, a RPT (Região do Polo Têxtil) registrou mais casos de apreensão de entorpecentes “sem dono” do que nos últimos 17 anos da série histórica contabilizada pela SSP (Secretaria de Segurança Pública). Esse tipo de registro ocorre quando a droga é apreendida, mas não é possível apontar quem é o proprietário.

Em janeiro de 2019, não houve nenhum caso na região. Entretanto, somente em fevereiro foram 33 nas cinco cidades que compõem a RPT, com a estatística sendo puxada por Americana, com 19. O número é um a menos do que o registrado em toda a série histórica: 34. Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

O LIBERAL apurou que em março foram registrados ao menos sete casos somente em Americana, o que já faz deste ano o recordista em apreensão de entorpecentes, com ao menos 40. Os números consolidados de março só serão divulgados no final de abril pela SSP.

A alta destoa do restante da série histórica. Em dez dos 17 anos não houve qualquer registro de apreensão de entorpecentes sem dono na região. Dos 19 casos de Americana em fevereiro, o LIBERAL apurou que ao menos dez foram resultado de operações da Gama (Guarda Armada Municipal de Americana). Outros cinco ocorreram no CDP (Centro de Detenção Provisória) da cidade e ao menos um foi apresentado pela PM (Polícia Militar). Foto: Guarda Municipal de Nova Odessa / Divulgação

Em relação aos boletins de ocorrência da Gama, as apreensões se concentraram em várias regiões do Parque da Liberdade e do Jardim da Paz. Em alguns casos foram utilizados cães farejadores.

O comandante da Gama, Marcos Guilherme, diz que ocorreram diversas operações nos bairros da cidade, dentre eles o Parque da Liberdade e Jardim da Paz, em fevereiro. “Essas ações serão frequentes e de forma alternada, visando contemplar vários bairros de nosso município”, disse em nota.

Nos casos do CDP, todos ocorreram da mesma maneira: cartas enviadas através dos Correios foram interceptadas com drogas dentro. Todas as correspondências passam por raio x e são abertas na frente do endereçado, de acordo com a SAP (Secretaria de Administração Penitenciária).

Indícios

De acordo com o capitão da PM Anderson Teixeira, o registro de apreensão de entorpecentes ocorre em virtude de que muitas vezes não é possível atrelar a droga ao autor ou proprietário.

“Muitas vezes nós nem temos o indício de quem é o autor. Outras vezes nós até temos, pessoa que corre ou se evade da polícia, e ela não é alcançada. Acaba conseguindo se evadir, mas a substância é encontrada. Nesses casos nós levamos até a delegacia. É o mesmo procedimento da guarda municipal, para que essa substância seja apreendida e depois, posteriormente constatada, ela vai ser inutilizada”, explicou Teixeira.

Exemplo disso ocorreu na noite de quarta-feira, quando a GCM (Guarda Civil Municipal) de Nova Odessa apreendeu 253 kg de maconha em um veículo no Jardim Santa Rita. O motorista fugiu, não sendo localizado.